Пробки в Новосибирска на вечер 15 июня 2021 года: на улице Фабричной не проехать

Пробки в городе достигли 5 баллов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пробки в Новосибирска на вечер 15 июня 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» заторы на дорогах уже достигли 5 баллов.

На правом берегу сложно проехать на улице Фабричная, начиная от автобусной остановки «Химзавод» и до улицы Большевистской, а именно до станции метро «Речной вокзал». Небольшие заторы образовались на улице Восход, в сторону Димитровского моста, Ипподромская и Военная. Многим автомобилистам сложно проехать на улице Фрунзе.

Пробка на левый берег начинается с проезда Энергетиков и длится до самой площади Труда. Оттуда она поворачивает на улицу Станционная и Широкая. Автомобилистам долго придется стоять на улицах Бетонный переезд, Ватутина и Новогодняя.

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