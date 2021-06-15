Суд назначил заседание по делу новосибирского экс-полицейского, обвиняемого в убийстве девушки-трансгендера

Истикимский районный суд назначил предварительное слушание по делу новосибирского полицейского, обвиняемого в убийстве. Фото: cnоп-кадр ROMB/vk.com

Истикимский районный суд назначил предварительное слушание по делу новосибирского полицейского, которого обвиняют в убийстве 24-летней девушки-трансгендера. Об этом стало известно сегодня, 15 июня.

— Искитимский районный суд назначил на 18 июня предварительное слушание по уголовному делу в отношении Калинина Дениса, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), — сообщили в суде.

Напомним, трагедия случилась в октябре прошлого года. Сотрудник ППС задушил Николая Басаковского и вывез его тело на тележке в поле, чтобы скрыть преступление. Мужчина даже участвовал в расследовании, однако спустя некоторое время его все же удалось задержать. Он полностью признал свою вину.

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