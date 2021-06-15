В Новосибирске загорелся супермаркет «Пятерочка»

В Новосибирске загорелся супермаркет. Фото: стоп-кадр

Во вторник, 15 июня, в Первомайском районе Новосибирска загорелся супермаркет «Пятерочка». Об этом сообщили очевидцы. Дым из магазина увидели жители соседних домов. Они сняли на видео

В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали ЧП.

— Сообщение о возгорании поступило в 15.26. Огонь шел из-под обивки стены. Из магазина эвакуировали 35 человек, — уточнили в ведомстве.

На то, чтобы потушить огонь пожарным потребовалось 10 минут. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. По предварительной информации, из людей на пожаре никто не пострадал. Причину возгорания выяснят дознаватели МЧС.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что на улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе Новосибирска загорелся супермаркет «Мария-Ра». Огонь вырывался из-под крыши.

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