Сибиряки, стоявшие на остановке, пострадали во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Фото: Евгений КОЧКИН

Последствия взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года ощутили на себе новосибирцы, стоявшие на остановке рядом с АГЗС. Люди получили ожоги: накануне их доставили в Новосибирскую областную клиническую больницу.

— В общем ожоговом отделении медучреждения сейчас находятся 10 человек. Они получили ожоги различных частей тела, объем поражения кожных покровов — от 4 до 15-18%. В основном пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Многие из тех, кто пострадал, получили ожоги пламенем, когда находились на остановке рядом с АГЗС, — рассказала КП-Новосибирск врач ожогового отделения Новосибирской областной клинической больницы Кабакова София.

Известно, все пациенты получают комплексную терапию. Есть вероятность, что на этой неделе часть из них отпустят на амбулаторное лечение. По последним данным, накануне за медицинской помощью обратились 35 человек: 17 из них госпитализировали. При этом 7 новосибирцев попали в реанимацию в тяжелом состоянии, а 10 — поступили в ожоговое отделение больницы. Состояние всех пострадавших сейчас стабильное, угрозы жизни нет.

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