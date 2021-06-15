Следователи рассказали, что происходило перед взрывом на заправке в Новосибирске

Работники АЗС помогли клиентам покинуть заправку до взрыва. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Следователи рассказали подробности взрыва на заправке в Новосибирске. ЧП произошло 14 июня на Гусинобродском шоссе, 60.

Известно, что на смене в тот момент находились 66-летний заправщик и 28-летняя кассир. Около 17.00 на заправку приехал газовоз, за рулем которого был 48-летний водитель. Он должен был слить топливо в резервуар. В это время воспламенился газ.

— Работники АЗС и водитель цистерны эвакуировали клиентов с заправки. После этого загорелась вся газовая смесь, что была на АЗС. В итоге пострадали работники заправки, люди, которые работали в организациях по соседству, а также те, кто наблюдал за пожаром вблизи заправки, — рассказали в СКР по Новосибирской области. — Сейчас задержан 57-летний директор газовой АЗС. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, неотвечающих требованиям». По предварительной информации, причиной мощного взрыва стало нарушение техники безопасности: газовоз, приехавший сливать топливо, не заземлили. Эксперт объяснил, почему важно было это сделать. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, поручил проверить обоснованность размещения АЗС в жилых кварталах.

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