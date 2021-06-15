В Новосибирске пьяные хулиганили и требовали их задержать

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

11 июня в 20.46 в алкомаркете на улице Кочубея бойцы группы быстрого реагирования задержали пьяного 30-летнего мужчину, который пытался украсть бутылку водки. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

12 июня в 2.28 в сауне на улице Беловежской посетитель, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, ударил кулаком по холодильнику с напитками и разбил его стеклянную дверь. Ущерб, причиненный заведению, составил примерно 5000 рублей. Поскольку вандал компенсировать ущерб из-за отсутствия денег не смог, его пришлось задержать и доставить в Кировский ОВД.

12 июня в 5.04 кнопка тревожной сигнализации была нажата на автозаправочной станции, расположенной на улице Петухова. Прибывшему через 3 минуты экипажу ГБР оператор указал на нетрезвого гражданина, который потребовал, чтобы его задержали, угрожая, что в противном случае совершит правонарушение - например, что-нибудь сломает. «Гвардейцы» просто выпроводили хулигана с охраняемого объекта.

13 июня в 20.17 бойцы группы быстрого реагирования, вызванные кнопкой тревожной сигнализации в пекарню на улице Геодезической, вывели пьяного бродягу, который пытался устроиться там на ночлег.

13 июня в 1.15 бойцы ГБР ГВАРДИИ удалили из блинной на улице Блюхера еще одного пьяного бомжа, который мешал продавцу работать.

14 июня в 18.09 дебош в хостеле, расположенном на улице Новогодней, устроил пьяный постоялец. «Гвардейцы», вызванные кнопкой тревожной сигнализации, выдворили нарушителя на улицу.

14 июня в 23.24 в круглосуточном пивном магазине на улице Сибиряков-Гвардейцев пьяный мужчина мешал продавцам работать, а покупателям - совершать покупки. Прибывший по тревоге экипаж ГБР вывел и этого хулигана.