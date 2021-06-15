В больнице открыли горячую линию для родственников пострадавших при взрыве на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирской областной клинической больнице запустили горячую линию для родственников пострадавших при взрыве на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. По номеру, который указали в медучреждении, близкие тех, кто получил ожоги, могут узнать о состоянии своих родственников.

— Номер телефона специальной горячей линии — 8-913-920-57-69, — уточнили в медучреждении.

По последним данным, в результате крупного ЧП пострадали 33 человека. Однако госпитализация потребовалась 17 новосибирцам. Известно, что 7 человек сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии, а 10 лечатся в общем ожоговом отделении. По словам медиков, состояние всех пациентов стабильное. В настоящий момент угрозы их жизни нет. Все пострадавшие получили ожоги. Врачи оказывают пациентам необходимую помощь.

Ранее КП-Новосибирск писала, что пострадавшим нужна кровь. Желающие помочь могут обратиться в службу крови областной клинической больницы или же в Центр крови Новосибирской области.

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