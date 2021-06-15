Александр Бастрыкин взял на контроль расследование взрыва на заправке в Новосибирске

Расследование взрыва на АЗС взяли на контроль в СКР. Фото: стоп-кадр

Глава Следственного комитета России Александра Бастрыкин взял на контроль расследование взрыва на заправке в Новосибирске. ЧП произошло 14 июня около 18.00 на Гусинобродском шоссе, 60.

— Уголовное дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время следователи и криминалисты регионального следственного подразделения работают на месте происшествия, — говорится в сообщении СКР.

По последним данным, семь человек получили сильные ожоги и находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям». По предварительной информации, причиной мощного взрыва стало нарушение техники безопасности: газовоз, приехавший сливать топливо, не заземлили. Эксперт объяснил, почему важно было это сделать.

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