Перекрытия дорог возле кладбищ в Новосибирске на Троицу 19 июня 2021 года: список улиц, время

Перекрытия дорог возле кладбищ в Новосибирске на Троицу 19 июня 2021 года не затронут общественный транспорт. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перекрытия дорог возле кладбищ в Новосибирске на Троицу 19 июня 2021 нужны для поддержания общественного порядка и сохранения дорожной безопасности во время праздника. При этом временные ограничения не коснутся пассажирского общественного транспорта, а также специализированных автомобилей: ритуальных услуг и коммунального транспорта. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска. По информации ведомства, движение перекроют 19 июня на нескольких участках дорог.

— Движение временно прекратится по Дачному шоссе на участке от 1-го Мочищенского шоссе до выезда из садоводческого некоммерческого товарищества «Удача». Кроме того, ограничения затронут участки по улице Хилокской от дома № 5 до дома № 10/1 и по улице Малыгина от дома № 7 до дома № 9/1. Движение также временно ограничат по территориям кладбищ. Речь идет о «Заельцовском» кладбище на Мочищенском шоссе, 5; Гусинобродском» на Гусинобродском шоссе, 80; «Клещихинском» на улице Хилокской, 11а; «Северном» на улице Новоуральской, 124; «Южном» на улице Арбузова, 2г; «Инском» на улице Твардовского, 1/1; «Чемском» на улице Молодости, 188, корпус 1, — говорится в документе мэрии.

Известно, что ограничения будут действовать с 9 часов утра до семи часов вечера 19 июня. В мэрии уточнили, что перед Троицей все кладбища очистят от мусора и обработают от клещей.

В праздничный день на кладбищах будет дежурить медперсонал. Кроме того, в Новосибирске обеспечат готовность всех служб на случай возникновения ЧС.

Что касается организации дорожного движения, ее будут контролировать сотрудники МВД по Новосибирску.

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