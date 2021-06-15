Новосибирцев просят сдать кровь для пострадавших при взрыве на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года

Пострадавшим при взрыве на заправке в Новосибирске требуется переливание крови. Фото: Анна ПАШАГИНА

Во вторник, 15 июня, стало известно, что людям, пострадавшим при взрыве на заправке в Новосибирске, нужна кровь. Об этом сообщили в Новосибирской областной клинической больнице.

— Сдача крови приветствуется. Для лечения пациентов, получивших ожоги, будет использоваться переливание компонентов крови. Все желающие помочь могут обратиться в службу крови областной клинической больницы или же в Центр крови Новосибирской области, — сообщил главврач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.

Напомним, из 17 пациентов, поступивших в медучреждение, 7 находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще 10 человек лечатся в профильном ожоговом отделении. Состояние всех пациентов, по словам медиков, стабильное. Угрозы жизни у пострадавших нет. Пациенты получают комплексную терапию.

Ранее сообщалось, крупное ЧП произошло в Новосибирске 14 июня. Около 18.00 на Гусинобродском шоссе, 60 взорвалась АГЗС. Сначала очевидцы заметили дым, а потом последовал мощный взрыв. В соседних домах выбило стекла, а людей повалило на землю.

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