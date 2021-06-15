Следователи показали, что осталось после взрыва на заправке в Новосибирске

Следователи показали, что осталось от АЗС после взрыва. Фото: стоп-кадр

После взрыва на заправке в Новосибирске на месте ЧП работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи показали на видео, что осталось от заправки после взрыва.

Взрывная волна полностью разрушила АЗС. Фото: стоп-кадр

На кадрах видно, что АЗС превратилась в груду металлолома. Очевидцы уже сравнили последствия с фильмом ужасов.

На месте ЧП работаю следователи. Фото: стоп-кадр

Впервые секунды трагедии новосибирцы подумали, что упал самолет.

Напомним, крупное ЧП произошло в Новосибирске 14 июня. Около 18.00 на Гусинобродском шоссе, 60 взорвалась газовая автозаправка. Сначала очевидцы увидели дым, а потом последовал мощный взрыв, огромное пламя поднялось высоко в небо. В соседних домах выбило стекла, а людей повалило на землю.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 32 человека: 15 из них отпустили домой. Известно, сейчас в больнице находятся 17 пациентов: 7 из них — в реанимации в тяжелом состоянии, а 10 — в общем ожоговом отделении в состоянии средней степени тяжести. По словам врачей, сейчас угрозы для жизни пострадавших нет.

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