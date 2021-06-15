Власти прокомментировали сообщения о минированиях в новосибирских детсадах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 15 июня, в Новосибирске массово «заминировали» детские сады. Неизвестные прислали на электронную почту дошкольных учреждений письма с угрозами. Сейчас все организации, в которых якобы заложены бомбы, обследуют спецслужбы.

— На месте работают правоохранители. Полицейские устанавливают отправителей сообщений. Ситуацию контролирует антитеррористическая комиссия региона, — сообщили в правительстве Новосибирской области.

В АТК также призвали новосибирцев сохранять спокойствие и действовать по указаниям компетентных органов и властей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что родители детсадовцев узнали о минировании из родительских чатов. Некоторых попросили срочно забрать детей, а тем, кто еще не успел отправиться в садик, пришлось остаться дома.

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