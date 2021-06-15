В Новосибирске из-за сообщений о минированиях эвакуировали несколько детсадов. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 15 июня, сразу в несколько детских садов Новосибирска поступили сообщения о минированиях. Из-за этого дошкольные учреждения не смогли принять детей. Информация о случившемся появилась в соцсети.

— В различные детские сады Новосибирска поступили сообщения о минировании. Например, на МЖК и Плющихинском жилмассиве детей не принимают, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

Судя по комментариям к посту, сообщения с угрозами поступили в большинство садиков города.

— Богаткова 194/9 не берут детей.

— На Гаранина, Федосеева такая же ситуация.

— На Кошурникова — тоже не принимают.

— Академгородок штормит! — написали подписчики паблика.

Как рассказали КП-Новосибирск родители дошколят, сообщения о минировании садиков пришли на электронную почту учреждений в ночь на вторник, 15 июня.

— Утром привела сына в сад на Шлюзе , через 15 минут позвонили попросили забрать , так как в ночь поступило сообщение о минировании. Ждут кинологов. Сотрудников эвакуировали, а ребятишек по домам отправили, — уточнила изданию сибирячка.

Некоторые родители узнали о минировании на выходе из дома.

— Собирались в садик 391 на улице Бориса Богаткова. Уже на выходе из дома, примерно в 7:16, пришло сообщение в чат группы, что сегодня дети в сад не принимаются из-за угрозы минирования. Сотрудники детского сада очень оперативно сработали по оповещению: все четко, быстро, — рассказала мама одного из детсадовцев.

По словам родителей, к детским садам съехались экстренные службы: помещения обследуют кинологи.

При этом в ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что в ведомстве пока нет данных на счет случившегося. Информация уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.