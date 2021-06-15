Пробки в Новосибирске на утро 15 июня 2021 года: затор на улице Станционной

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 15 июня 2021 года. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 15 июня 2021 года: затор образовался на улице Станционной. Также сложно проехать по улицам Бетонный переезд и Забалуева. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на площади Энергетиков, площади Труда и площади Райсовета. Затор наблюдается на улице Широкой. Затруднено движение по улицам Котовского и Станиславского. В пробках стоят водители на улицах Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Сложно проехать по проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского.

На правом берегу города затруднено движение по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Пробки наблюдаются на улицах Кирова, Восход и Никитина. Также сложно проехать по Октябрьской магистрали.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 15 июня, составил 5 баллов.

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