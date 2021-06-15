Пожар на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года полностью потушили. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Стало известно о том, что пожар на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года полностью потушили. По данным МЧС, возгорание на газовой АЗС окончательно ликвидировали в ночь на вторник, 15 июня.

— В 1:48 — полная ликвидация пожара. На месте остается одно подразделение для контроля за обстановкой, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, в результате крупного ЧП пострадали минимум 24 человека. Всех тех, кто получил травмы, доставили в ожоговое отделение Новосибирской областной клинической больницы. Как минимум 7 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Число пострадавших, по словам врачей, может вырасти.

По предварительной версии, причиной случившегося стало нарушение техники безопасности при сливе топлива из газовоза в стационарную емкость. Машина не была заземлена должным образом.

Разбираться в обстоятельствах случившегося будет Следственный комитет. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Кроме того, проверку по данному факту проводит прокуратура области. Сотрудники ведомства проверят исполнения законодательства о противопожарной безопасности на всех автогазозаправках региона.

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