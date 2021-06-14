Число пострадавших во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года выросло до 24 человек. Фото: Анна ПАШАГИНА

Продолжает расти число пострадавших во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. По последним данным, 24 человека попали в больницу с ожогами.

— Все пострадавшие поступили в ожоговое отделение. 7 человек сейчас в тяжелом состоянии и находятся в реанимации. Среди пострадавших есть 10-летний ребенок в состоянии средней степени тяжести, — сообщили в Новосибирской областной клинической больнице.

Врачи предполагают, число тех, кто получил ожоги может еще вырасти. Напомним, в результате ЧП пострадали не только те, кто был рядом или на АЗС, но и жители ближайших домов. Кроме того, в результате происшествия ожоги получили два сотрудника МЧС. Один из них сейчас в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести.

В настоящий момент на месте пожара продолжают работать сотрудники МЧС: они ликвидируют последствия ЧП. По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности при сливе топлива из газовоза в стационарную емкость. Машина, сливающая бензин, не была заземлена должным образом.

Напомним, взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года прогремел около 18.00. Сначала люди, находившиеся рядом с эпицентром, решили, что упал самолет. Очевидцы рассказали, что череда взрывных волн выбила окна в ближайших домах. Грохот был слышен на расстоянии в несколько километров.

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