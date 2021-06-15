Погода в Новосибирске на 15 июня 2021 года: что обещают синоптики

Днем столбики термометров поднимутся до +29 градусов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Погода в Новосибирске на 15 июня 2021 года будет жаркой и ветреной. Днем столбики термометров поднимутся до +27...+29 градусов, а к вечеру опустится до +8...+10 градусов.

— Ветер подует западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 13 метров в секунду, — обещают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра. — В Новосибирской области ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха днем составит +11...+16 градусов.

По данным сайта «Яндекс. Погода» день будет жарким и солнечным. Днем температура воздуха составит +24...+27 градусов, а к вечеру опустится до +16...+18 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью до двух метров в секунду. Атмосферное давление составит 749-753 миллиметра ртутного столба.

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