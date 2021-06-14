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Происшествия14 июня 2021 17:12

Число пострадавших на взорвавшейся АЗС на Гусинобродском шоссе выросло до 21 человека

17 из них госпитализировали
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Число пострадавших на взорвавшейся АЗС на Гусинобродском шоссе выросло до 21 человека.

Число пострадавших на взорвавшейся АЗС на Гусинобродском шоссе выросло до 21 человека.

Фото: Евгений КОЧКИН

Продолжает увеличиваться число тех, кто пострадал при взрыве на новосибирской заправке на Гусинобродском шоссе, 60. В настоящий момент известно, что ожоги получили 21 человек. Об этом КП-Новосибирск рассказала главный врач Станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

— Сейчас известно, что пострадал 21 человек. Из них — 4 получили легкие травмы: им не потребовалась госпитализация. Остальных доставили в больницу. Так, 8 человек госпитализировали в тяжелом состоянии. Остальные получили ожоги средней степени тяжести. Среди пострадавших есть ребенок 9 лет: его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, — уточнила изданию медик.

Всех пострадавших госпитализировали в Новосибирскую областную клиническую больницу, в ожоговое отделение. Все они получают необходимую помощь.

Напомним, жуткое ЧП произошло на газовой автозаправке по адресу Гусинобродское шоссе, 60. По словам очевидцев, череда взрывных волн выбила окна в ближайших домах. Люди услышали грохот на расстоянии в несколько километров. К месту ЧП оперативно прибыли пожарные. Известно, что пострадали два сотрудника МЧС, которые ликвидировали последствия происшествия. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент пожар локализован. На месте работают сотрудники МЧС, которые продолжают устранять последствия крупного ЧП.

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