Момент взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года попал на видео

Момент взрыва попал на видео. Фото: стоп-кадр
Очевидцы сняли на видео момент взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. На кадрах видно, как сначала поднимается дым. Многие подумали, что это всего лишь очередной пожар. Но потом в небо резко поднялось огромное пламя и раздался громкий взрыв.
В это время у людей в домах выбило окна. Кто-то почувствовал толчки. Дым от пожара был виден в разных районах города.
В первые минуты после взрыва очевидцы подумали, что упал самолет, и только спустя некоторое время стало понятно, что на воздух взлетела заправка.
Сейчас пожар уже локализован. Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, угрозы распространения огня и новых взрывов нет.
Также в ведомстве добавили, что жертв после взрыва нет, но есть пострадавшие, в том числе среди сотрудников МЧС. Они доставлены в ожоговый центр.
Проезд по Гусинобродскому шоссе и расположенным рядом трамвайным путям перекрыт.
К месту ЧП продолжают стягиваться пожарные машины и автомобили «скорой помощи».
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