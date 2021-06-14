Может ли огонь перекинуться на соседнюю АЗС: в МЧС прокомментировали угрозу нового взрыва

Пожар на взорвавшейся заправке локализован. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали о том, что пожар на взорвавшейся заправке локализован.

— Угрозы перехода огня на соседнюю АЗС нет. Газовые баллоны, которые находились в соседнем павильоне, эвакуированы. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. По оперативной информации, погибших нет, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

ЧП произошло на газовой автозаправке по адресу Гусинобродское шоссе, 60. Очевидцы рассказывают, что череда взрывных волн выбила окна в ближайших домах. Даже на расстоянии в километры люди услышали грохот. Пламя было настолько сильным, что обожгло людей даже на расстоянии в десятки метров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.