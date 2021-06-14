Может ли огонь перекинуться на соседнюю АЗС: в МЧС прокомментировали угрозу нового взрыва

Пожар на взорвавшейся заправке локализован.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали о том, что пожар на взорвавшейся заправке локализован.
— Угрозы перехода огня на соседнюю АЗС нет. Газовые баллоны, которые находились в соседнем павильоне, эвакуированы. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. По оперативной информации, погибших нет, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
ЧП произошло на газовой автозаправке по адресу Гусинобродское шоссе, 60. Очевидцы рассказывают, что череда взрывных волн выбила окна в ближайших домах. Даже на расстоянии в километры люди услышали грохот. Пламя было настолько сильным, что обожгло людей даже на расстоянии в десятки метров.
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