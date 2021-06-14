Взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года: есть угроза новых хлопков

Огонь подобрался к пункту обмена газовых баллонов.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Площадь пожара от взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года увеличивается. Как сообщает корреспондент КП-Новосибирск, который находится на месте происшествия, сообщает о том, что сотрудники Росгвардии уводят людей подальше от эпицентра взрыва, есть угроза новых хлопков.
— Они оцепили территорию. Пожар близко подошел к пункту обмена газовых баллонов. Оттуда сейчас уводят и самих пожарных, — сообщает корреспондент КП-Новосибирск.
Напомним, в Новосибирске взорвалась газовая АЗС. Облако дыма и огня было видно жителям разных районов города. Те, кто находился рядом с заправкой, говорят о том, что их сильно обдало жаром. Шесть человек пострадали, в том числе сотрудники МЧС.
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