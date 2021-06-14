Взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года: есть угроза новых хлопков

Огонь подобрался к пункту обмена газовых баллонов. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Площадь пожара от взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года увеличивается. Как сообщает корреспондент КП-Новосибирск, который находится на месте происшествия, сообщает о том, что сотрудники Росгвардии уводят людей подальше от эпицентра взрыва, есть угроза новых хлопков.

— Они оцепили территорию. Пожар близко подошел к пункту обмена газовых баллонов. Оттуда сейчас уводят и самих пожарных, — сообщает корреспондент КП-Новосибирск.

Напомним, в Новосибирске взорвалась газовая АЗС. Облако дыма и огня было видно жителям разных районов города. Те, кто находился рядом с заправкой, говорят о том, что их сильно обдало жаром. Шесть человек пострадали, в том числе сотрудники МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.