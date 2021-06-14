Число пострадавших на взорвавшейся АЗС на Гусинобродском шоссе увеличилось до шести человек. Фото: Евгений КОЧКИН

Стало известно, что число пострадавших в результате взрыва на газовой заправке в Новосибирске увеличилось. Изначально сообщалось, что в результате ЧП на Гусинобродском шоссе, 60, пострадали двое. Сейчас известно о шести пострадавших.

— Шесть человек обратились за медицинской помощью. Четверо из них госпитализированы в ожоговый центр., — сообщили в МЧС по Новосибирской области.

На месте организован штаб пожаротушения. Ликвидацию огня осложняет ситуация с взрывами, которые продолжаются на месте ЧП. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

Ранее сообщалось, что улицу ГБШ в Новосибирске перекрыли из-за происшествия.

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