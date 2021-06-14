«Это история, в которую могут попасть все»: где новосибирцы могут посмотреть сериал «Хрустальный»

Кадр из сериала «Хрустальный». Фото предоставлено компанией МТС.

Психологический детектив «Хрустальный» - сериал, созданный на основе реальных событий «МТС Медиа» в сотрудничестве с продюсерской компанией «Среда». Сюжет «Хрустального» - история о том, как главный герой Сергей возвращается в родной город, чтобы найти орудующего там убийцу детей. Во время расследования ему придется встретиться со старательно забытыми собственными детскими психотравмами.

Посмотреть трейлер сериала.

Создатели опасались, что тема детских психотравм настолько табуированная, что зрители не смогут ее воспринять. Однако в обществе созрела ситуация, когда об этом говорить хочется.

После показа финальной серии состоялась дискуссия с авторами проекта, спикерами проекта «Сноб» и медиа «Такие Дела», журналистами и общественными деятелями. Эксперты обсудили, как сериал «Хрустальный» влияет на отношение к насилию в обществе, на восприятие людей, переживших насилие, почему подобные истории до сих пор принято замалчивать и с чьей помощью можно вернуться к нормальной жизни, пережив подобное. Запись трансляции можно посмотреть по ссылке.

Олег Маловичко, сценарист и автор идеи сериала «Хрустальный»:

- Для меня стал большой неожиданностью тот резонанс и реакция, которую вызвал сериал. Я не мог себе представить, что подобный - стигматизированный - герой подключит зрителя до такой степени, что у нас индекс одобрения 90+. Для меня это огромный сюрприз. Я безумно благодарен не только тем людям, которые дали мне возможность эту историю написать. На мой взгляд, история получилась больше, чем то, что я в нее вкладывал».

- Этот сериал надо было назвать «Брат-3», потому что впервые за десятилетие у нас появился герой времени. Два героя, два брата - изломанные, поломанные с детства, преданные и предающие, мучившие и мучающиеся сами, - заметила Елена Афанасьева, ведущая «Эха Москвы», директор креативного планирования Первого канала.

- По результатам опроса группы компаний «Михайлов и партнеры» 68% респондентов, которых били в детстве, оправдывают это и говорят, что их били заслуженно, - констатирует Марианна Максимовская, автор социологического исследования «Когда наказание детей становится насилием» и президент группы компаний «Михайлов и Партнеры».

По мнению психолога центра «Насилию.нет» Елены Голяковской, сериал «без киношной искусственности» показывает ситуацию насилия и его последующего переживания.

- Я работала с подростками, обращающимися в центр. И помимо того, что им важно понять, что они не виноваты, им нужно, чтобы их выслушали, не перебивая, и выдержали ту историю, которую они рассказали, - отметила она.

Посмотреть все вышедшие серии «Хрустального» можно в онлайн-кинотеатре KION.