В Новосибирской области от коронавируса умерли еще пять человек: что о них известно

В Новосибирской области на утро 14 июня коронавирус диагностировали еще у 84 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области на утро 14 июня коронавирус диагностировали еще у 84 человек. Всего в регионе с начала пандемии выявили 44 561 случай заболевания, в том числе и 2 858 детей. При этом с выздоровлением уже были выписаны 40 232 пациента, 47 из них — за последние сутки.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 69 лет, 87 лет и женщины в возрасте 78 лет, 79 лет, — сообщили в областном опершатабе. — Всего в регионе ковид унес жизни 1 948 человек.

В отделениях реанимации сейчас находятся 90 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 12 пациентов. Всего в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 170 пациентов, в том числе 48 детей.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. Сибирякам необходимо соблюдать все противоэпидемиологические меры, маски нужно носить во всех общественных местах, включая транспорт.

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