Пробки на вечер в Новосибирске 14 июня 2021 года: проехать трудно на Восходе и Красном проспекте

Пробки на вечер в Новосибирске 14 июня 2021 года затронули оба берега.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки на вечер в Новосибирске 14 июня 2021 года затронули оба берега. Несмотря на то, что загруженность городских дорог сейчас низкая и составляет всего 2 балла, на некоторых улицах движение все же загружено.
На правом берегу пробки сковали такие улицы как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Никитина, Кошурникова, Гусинобродское шоссе, Красный проспект, проспект Димитрова, Вокзальная Магистраль, Нарымского, Танковая и Богдана Хмельницкого.
Загруженность городских дорог сейчас низкая и составляет всего 2 балла. Фото: https://yandex.ru/
На левом берегу заторы образовались на таких улицах как Блюхера, Котовского, Станционная, Широкая, Станиславского и Ватутина.
На Димитровском, Октябрьском и Бугринском мосту движение свободное.
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