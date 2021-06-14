Пробки на вечер в Новосибирске 14 июня 2021 года: проехать трудно на Восходе и Красном проспекте

Пробки на вечер в Новосибирске 14 июня 2021 года затронули оба берега. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки на вечер в Новосибирске 14 июня 2021 года затронули оба берега. Несмотря на то, что загруженность городских дорог сейчас низкая и составляет всего 2 балла, на некоторых улицах движение все же загружено.

На правом берегу пробки сковали такие улицы как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Никитина, Кошурникова, Гусинобродское шоссе, Красный проспект, проспект Димитрова, Вокзальная Магистраль, Нарымского, Танковая и Богдана Хмельницкого.

Загруженность городских дорог сейчас низкая и составляет всего 2 балла. Фото: https://yandex.ru/

На левом берегу заторы образовались на таких улицах как Блюхера, Котовского, Станционная, Широкая, Станиславского и Ватутина.

На Димитровском, Октябрьском и Бугринском мосту движение свободное.

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