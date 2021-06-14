Жара до +30 и дождь в выходные: какой будет погода на эту неделю в Новосибирске

В ближайшие дни погода порадует сибиряков ощутимым потеплением. Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие дни погода порадует сибиряков ощутимым потеплением: по прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +30 градусов. Однако на выходных в город придут дожди.

— Потепление придет в город уже во вторник, 15 июня. Температура воздуха в этот день поднимется до +11…+13 градусов ночью, +27…+29 градусов днем. Ожидается также переменная облачность, но осадков быть не должно. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 13 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Согласно данным сайта Gismeteo, на протяжении недели в Новосибирске температура будет достигать, в среднем, +29…+32 градусов. Во вторник, 15 июня, возможна гроза, в среду и четверг погода будет ясная, а вот с пятницы по воскресенье будут идти дожди.

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