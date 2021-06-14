В центре Новосибирска столкнулись пять машин. Фото: стоп-кадр
В понедельник, 14 июня, в центре Новосибирска произошло массовое ДТП. Очевидцы рассказали, что у дома №60 на Красном проспекте столкнулись пять машин.
— Таксист с левого ряда перестроился передо мной резко вправо, ударил впереди ехавшую «Мицубиси». От резкого толчка машина ударила автомобили, которые были впереди, — рассказал в группе «АСТ-54» очевидец.
По предварительной информации, в ДТП травмы получили две девушки-пассажирки.
Обстоятельства аварии предстоит выяснить полицейским.
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