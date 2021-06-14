В Новосибирске водитель «Мерседеса» сломал бедро после столкновения с иномаркой

В ДТП пострадал водитель иномарки. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В понедельник, 14 июня, в Советском районе города произошло ДТП, в котором пострадал 32-летний новосибирец. В ГИБДД по городу рассказали, что случилось.
— 26-летний водитель «Хонды» ехал по улице Старое Шоссе. Он двигался со стороны Матвеевки в сторону улицы Черносельская. У дома №142 парень решил развернуться. В это время в него влетел «Мерседес». Разворот водитель выполнял с обочины. «Мерседес» двигался в крайней левой полосе, — уточнили в ведомстве.
В аварии пострадал водитель «Мерседеса». Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозгу и перелом бедра. Его отвезли в больницу.
На месте работали полицейские. Проводится проверка.
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