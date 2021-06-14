Новосибирца, который шел по дороге навстречу машинам, оштрафуют

Новосибирец шел по оживленной улице Гоголя навстречу машинам. Фото: стоп-кадр
В Новосибирске очевидцы сняли на видео, как мужчина идет навстречу машинам по улице Гоголя. Автомобилистам приходилось объезжать новосибирца, чтобы не сбить.
На кадрах видно, как он уверенным шагом идет вперед и не сворачивает с пути, чтобы обойти машины.
После того, как ролик попал в соцсеть, новосибирцем заинтересовались в полиции.
Они установили личность новосибирца. Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, его привлекут к административной ответственности.
— Он был доставлен в отдел полиции Железнодорожного района. С ним провели профилактическую беседу и составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП за мелкое хулиганство, — уточнили в ведомстве.
За это правонарушение новосибирцу может грозить штраф до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
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