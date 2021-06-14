Видео пожара в трехэтажном доме на улице Железнодорожной появилось в соцсетях

Очевидцы сняли на видео пожар в доме на улице Железнодорожной. Фото: стоп-кадр

Видео пожара на улице Железнодорожной в Новосибирске появилось в соцсетях. ЧП произошло поздно вечером 13 июня. Ролик сняли автомобилисты, которые в это время ехали мимо.

— Смотрите, там два пацана в окне, — комментируют за кадром авторы ролики.

Из-за пожара жильцы оказались заблокированы в своих квартирах в трехэтажном доме. Из горящего здания выйти им помогли пожарные. Они спасли 11 человек: 5 жильцов вывели из горящего здания специалисты газодымозащитной службы, а пятерых спустили по автолестнице. Двоим понадобилась помощь медиков. Их в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

На время тушения пожара, полицейские перекрыли движение на улице Железнодорожной.

Причину пожара выяснят дознаватели МЧС России.

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