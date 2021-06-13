В полиции прокомментировали лезгинку на крыше ВАЗ-2107 в центре Новосибирска

Полиция быстро прекратила разгул молодежи. Фото: сообщество "АСТ-54" "ВКонтакте"

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали лезгинку на крыше ВАЗ-2107 в центре Новосибирска. Напомним, утром 13 июня парни станцевали на покореженной легковушке на улице Ленина.

- В полицию поступило сообщение о нарушении тишины в центральной части Новосибирска. На место прибыл экипаж ППС и два экипажа ДПС. Сотрудники полиции предупредили собравшихся о недопустимости нарушения общественного порядка и необходимости соблюдения режима тишины. Новосибирцы выключили музыку и разошлись, — сообщили в МВД.

Сейчас полицейские проводят проверку и ищут владельца авто, на крыше которого танцевали сибиряки.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парни станцевали лезгинку на крыше ВАЗ-2107 в центре Новосибирска

Местные жители жаловались в полицию на шум (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber