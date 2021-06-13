В полиции прокомментировали лезгинку на крыше ВАЗ-2107 в центре Новосибирска

Полиция быстро прекратила разгул молодежи. Фото: сообщество "АСТ-54" "ВКонтакте"
В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали лезгинку на крыше ВАЗ-2107 в центре Новосибирска. Напомним, утром 13 июня парни станцевали на покореженной легковушке на улице Ленина.
- В полицию поступило сообщение о нарушении тишины в центральной части Новосибирска. На место прибыл экипаж ППС и два экипажа ДПС. Сотрудники полиции предупредили собравшихся о недопустимости нарушения общественного порядка и необходимости соблюдения режима тишины. Новосибирцы выключили музыку и разошлись, — сообщили в МВД.
Сейчас полицейские проводят проверку и ищут владельца авто, на крыше которого танцевали сибиряки.
КП-Новосибирск следит за ходом расследования.
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