Погода в Новосибирске на 14 июня 2021 года: когда в город вернется тепло

Потепление придет в Новосибирск Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 14 июня 2021 года порадует сибиряков: будет тепло и немного облачно - об этом сообщили в новосибирском гидрометцентре.

— Днем в Новосибирске ожидается +23...+25 градусов, ночью похолодает до +11...+13 градусов. Возможна переменная облачность, ночью местами небольшой дождь. Ожидается северо-восточный ветер с порывами до 8 м/с, — сообщили в Гидрометцентре.

«Яндекс. Погода» дает примерно такой же прогноз. Днем будет+18...+22 градуса, ночью +10...+13 градусов. Возможен северо-восточный ветер с порывами до 8 м/с.

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