Новосибирские полицейские поймали серийного угонщика из Алтайского края

Подозреваемый успел украсть четыре автомобиля Фото: Тимур ХАНОВ

Новосибирские полицейские раскрыли серию угонов недорогих иномарок: об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным следствия, угоны происходили в Ленинском районе. Днем жулик присматривал автомобили среднего класса стоимостью до 300 тысяч рублей, а ночью блокировал сигнализацию, вскрывал двери, включал зажигание и уезжал. Наутро хозяин похищенного авто находил записку с требованием выкупа. Вор требовал от 60 до 160 тысяч рублей за возврат авто, иначе грозился разбить машину.

Одна из потерпевших заплатила выкуп и вернула автомобиль, после чего обратилась в полицию. Подозреваемого нашли и еще четыре автомобиля вернулись к своим владельцам.

— В ходе обыска по месту жительства задержанного изъяты сканирующее устройство, мобильные телефоны и сим-карты. Возбуждены уголовные дела о краже и угоне, подозреваемый арестован, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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