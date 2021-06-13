Новосибирские полицейские поймали серийного угонщика из Алтайского края

Подозреваемый успел украсть четыре автомобиля
Фото: Тимур ХАНОВ
Новосибирские полицейские раскрыли серию угонов недорогих иномарок: об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
По данным следствия, угоны происходили в Ленинском районе. Днем жулик присматривал автомобили среднего класса стоимостью до 300 тысяч рублей, а ночью блокировал сигнализацию, вскрывал двери, включал зажигание и уезжал. Наутро хозяин похищенного авто находил записку с требованием выкупа. Вор требовал от 60 до 160 тысяч рублей за возврат авто, иначе грозился разбить машину.
Одна из потерпевших заплатила выкуп и вернула автомобиль, после чего обратилась в полицию. Подозреваемого нашли и еще четыре автомобиля вернулись к своим владельцам.
— В ходе обыска по месту жительства задержанного изъяты сканирующее устройство, мобильные телефоны и сим-карты. Возбуждены уголовные дела о краже и угоне, подозреваемый арестован, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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