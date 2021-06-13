В Новосибирске от коронавируса умер 82-летний пенсионер

В Новосибирске сто человек оказались в реанимации
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В Новосибирской области 95 человек заболели COVID-19 за прошедшие сутки. С начала эпидемии врачи выявили 44 477 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2 844 детей. За прошедшие сутки опасное заболевание обнаружили у 9 детей.
Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 66 лет, 76 лет, 82 года и женщины в возрасте 70 лет, 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 943 человека, — сообщили в оперативном штабе.
В отделениях реанимации находятся 100 пациентов, еще 15 человек не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в Новосибирской области проведен 1 698 251 тест на коронавирус.
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