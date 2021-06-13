В Новосибирской области рабочий лишился пальца из-за станка по изготовлению китайских палочек

Сибиряк лишился пальца. Фото: личный архив.
Житель Чановского района написал заявление в полицию после того, как с ним случилось ЧП на заводе по изготовлению китайских палочек.
- Сын всего два месяца там работал и вообще не должен был к тому станку подходить, но его попросили помочь. И он впервые в жизни попытался на нем работать, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна, мама сибиряка. - И сразу же случилась беда: его руку засосало. Чтобы высвободить руку сына, пришлось заново включить этот станок: там живого места не осталось...
Увы, полностью спасти руку сельчанину не удалось: врачам пришлось сделать операцию и удалить ему мизинец.
Сам мужчина написал заявление в полицию: он винит не только предприятие, но и врачей, которые, по его мнению, вовремя не сделали операцию.
КП-Новосибирск следит за развитием событием.
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