«Водитель был неадекватный»: новосибирец сбил женщину возле Центрального рынка

Очевидцы оказали первую помощь. Фото: Иван Макеев // сообщество "АСТ-54" "ВКонтакте"

В воскресенье, 13 июня, серьезная авария случилась на улице Гоголя, напротив ТЦ «Юпитер». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, 32-летний водитель Mazda Demio сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Ударво время столкновения был настолько сильным, что женщина упала на дорогу и не смогла подняться, ее увезли в больницу на «скорой».

В МВД уточнили, что пешеход получила тяжелые травмы. На месте работает экипаж ГИБДД.

— По словам очевидца, водитель находился в неадекватном состоянии. Обстоятельства предстоит выяснить сотрудникам полиции, — рассказали очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

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