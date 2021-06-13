Следователи поздравили 6-летнего мальчика, сбитого электросамокатом в Новосибирске, с Днем России

Мальчик получил перелом кости со смещением. Фото: пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области

Следователи навестили мальчика, которого 10 июня сбил мужчина на электросамокате в Новосибирске

- Родители рассказали, что мальчику оказана необходимая медицинская помощь, он продолжает амбулаторное наблюдение и выздоравливает, — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Сотрудники Следственного комитета поздравили ребенка с Днем России и подарили игрушечный внедорожник. Они пообещали проконтролировать помощь семье мальчика и найти виновного в происшествии.

Напомним, ЧП произошло в Центральном парке. Неизвестный мужчина на электросамокате налетел на шестилетнего ребенка, а затем скрылся с места происшествия. Мальчика увезли на «скорой» в реанимацию, ему сделали операцию. В ближайшем ребенок сможет передвигаться только на костылях.

Сразу после инцидента СК возбудил уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Это первое уголовное дело в отношении водителя электросамоката в России, его расследование поставлено на контроль СК.

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