Видео ДТП с двухлетним ребенком на Димитровском мосту в Новосибирске появилось в соцсетях

Ребенок был в детском кресле и не получил травм Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Видео ДТП с двухлетним ребенком на Димитровском мосту в Новосибирске обнародовали в группе новосибирской службы эвакуации«АСТ-54». Напомним, 12 июня около 17.00 там столкнулись «Порше Кайен» с иномаркой.

На кадрах видно, как водитель седана «Вольво» теряет управление при перестроении между полосами. Его автомобиль задевает движущийся в правом ряду «Порше Кайен» и вылетает на встречку. Уже там седан врезается в отбойник, а спустя долю секунды самосвал сносит ему заднюю часть.

После этой аварии женщина-пассажир из «Порше Кайен» попала в больницу вместе с 2-летним ребенком. К счастью, тяжелых травм ребенок не получил.

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