«Это чье окно?»: угадайте 10 самых известных фасадов в Новосибирске

Тест занимает три минуты
Фото: Влад КОМЯКОВ
Думаете, вы хорошо знаете архитектуру Новосибирска? Тогда попробуйте пройти интерактивный тест, который подготовило издание «Ведомости Законоательного собрания Новосибирской области».
Пройтиего совсем не сложно: в тесте 10 вопросов, и вам понадобится три минуты, чтобы его пройти. Нужно будет узнать памятники историко-культурного наследия Новосибирска: к примеру, здание кинотеатра «Победа», театра «Красный факел».
Кроме того, составители теста включили туда несколько современных зданий, украшающих город. Например, фасад отеля «Мариотт» и ЖК «Флотилия» на улице Кирова.
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