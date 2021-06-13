«Это чье окно?»: угадайте 10 самых известных фасадов в Новосибирске

Тест занимает три минуты Фото: Влад КОМЯКОВ

Думаете, вы хорошо знаете архитектуру Новосибирска? Тогда попробуйте пройти интерактивный тест, который подготовило издание «Ведомости Законоательного собрания Новосибирской области».

Пройтиего совсем не сложно: в тесте 10 вопросов, и вам понадобится три минуты, чтобы его пройти. Нужно будет узнать памятники историко-культурного наследия Новосибирска: к примеру, здание кинотеатра «Победа», театра «Красный факел».

Кроме того, составители теста включили туда несколько современных зданий, украшающих город. Например, фасад отеля «Мариотт» и ЖК «Флотилия» на улице Кирова.

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