«Вот, как заказывали»: баран на Димитровском мосту в Новосибирске позабавил соцсети

Баран на мосту рассмешил водителей Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы сняли на видео барана, переходящего мост в Новосибирске: ролик появился в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Как рассказывают очевидцы, животное шло по тротуару в сторону левого берега, причем автомобилистам баран совсем не мешал. Сейчас пользователи с удовольствием шутят в комментариях над таким пешеходом.

— Единственный нормальный баран на всем Димитровском, — написал один из комментаторов.

— Ну говорили же — бараны на дорогах. Вот, как заказывали, — юморит другой сибиряк.

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