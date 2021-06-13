«Вот, как заказывали»: баран на Димитровском мосту в Новосибирске позабавил соцсети

Баран на мосту рассмешил водителей
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Новосибирцы сняли на видео барана, переходящего мост в Новосибирске: ролик появился в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Как рассказывают очевидцы, животное шло по тротуару в сторону левого берега, причем автомобилистам баран совсем не мешал. Сейчас пользователи с удовольствием шутят в комментариях над таким пешеходом.
— Единственный нормальный баран на всем Димитровском, — написал один из комментаторов.
— Ну говорили же — бараны на дорогах. Вот, как заказывали, — юморит другой сибиряк.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер