Погода в Новосибирске на 13 июня 2021 года: что обещают синоптики

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 13 июня 2021 года. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 13 июня 2021 года обещает быть пасмурной и дождливой. Об этом сообщают синоптики.

— В воскресенье в Новосибирске ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха поднимется в среднем до 8-10 градусов тепла ночью, 18-20 градусов тепла днем, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет дуть со средней скоростью 3-8 метров в секунду днем, 6-11 метров в секунду ночью.

Согласно данным портала Яндекс.Погода, в Новосибирске в воскресенье, 13 июня, будет облачно, днем и вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха поднимется в среднем до 15-19 градусов тепла.

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