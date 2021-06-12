В Новосибирске долгострой, стоявший заброшенным 10 лет, выставлен на торги за 8 миллионов рублей

В Новосибирске собираются продать долгострой на улице Обской в Советском районе. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске собираются продать долгострой на улице Обской. Здание стояло заброшенным больше 10 лет.

— Вместе с самой постройкой, которая числится как выставочный центр, продается теплотрасса, стакан и плиты забора, газопровод высокого давления, а также прочее имущество. Все это расположено на земельном участке 1,7 га, который принадлежит мэрии Новосибирска, но занят без договора аренды. Как отмечается в сообщении, опубликованном в Федеральном реестре сведений о банкротствах, вопрос о представлении земельного участка покупателю придется решать самостоятельно, в том числе за дополнительные деньги. Стартовая цена продажи здания — 80 миллионов рублей, — сообщает издание «Новая Сибирь».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что ситуацию с обманутыми новосибирскими дольщиками более 30-ти многоквартирных домов, превратившихся в долгострой, взял на контроль Генпрокурор России Игорь Краснов.

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Некоторые из них не могут дождаться жилья на протяжении 10 лет (подробнее).

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