«Готовлюсь к кругосветке»: сибиряк отправился в путешествие по Сибири на велосипеде

Сибиряк отправился в путешествие по Сибири на велосипеде. Фото: предоставлено Алексеем Башкировым\ Виктория МИНАЕВА

Сибиряк Алексей Башкиров велоспортом увлекся совсем недавно — всего год назад. Но уже ставит перед собой масштабные цели: когда-нибудь он хочет отправиться на велосипеде в кругосветное путешествие. Ну а пока тренируется, покоряя маршруты поменьше в родных краях. Недавно мужчина отправился в путешествие на велосипеде по Сибири: он планирует сделать круг в 1000 километров и вернуться обратно в Новосибирск.

— Сегодня, 12 июня, у меня был первый день моего путешествия. Раньше я на такие большие расстояния никогда не уезжал, так что это, кроме всего прочего, еще и хорошая возможность проверить себя, свои силы, победить какие-то свои страхи. Отправиться я решил один — мне так комфортнее. Не нужно подстраиваться под кого-то, можно планировать день, как тебе хочется, — рассказал Алексей Башкиров КП-Новосибирск. — С собой у меня все необходимое для такого своеобразного вояжа: рюкзак со стандартным туристическим набором, немного сменной одежды, платка, и продукты. Запасы свои я слишком часто пополнять не планировал — не хочется часто заезжать в населенные пункты. Поэтому еды с собой обычно дня на три. Приходиться, правда, чуть чаще добывать воду — она кончается быстрее. У меня в планах проехать и полюбоваться именно природными красотами. Поэтому, собственно, с собой палатка. Не хочу ночевать в гостиницах.

Во время своего мини-путешествия сибиряк планирует любоваться красотами природы. Фото: предоставлено Алексеем Башкировым

Свое круговое турне сибиряк планирует осилить за две недели. За первый день путешествия мужчина успел проехать 86 километров. Заранее раскрывать свой маршрут Алексей не хочет, но уверяет, что ехать он собирается при любой погоде.

— Какого-то постоянного распорядка дня у меня нет, буду ориентироваться по ощущениям. Но вообще, меня ни холод, ни дождь не остановят. Оделся потеплее, накинул дождевик — и вперед, — пояснил сибиряк. — Я постарался очень хорошо подготовиться к этому путешествию. Понятно, что все учесть не возможно, но риски я постарался снизить максимально.

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