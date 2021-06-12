К сибирячке, которая нашла своего сына в Америке спустя 20 лет после после разлуки, нагрянула опека

Татьяна не знает, кто вызвал к ней опеку. Фото: предоставлено Татьяной ДЕМЧЕНКО.

История 46-летней Татьяны Демченко из Чанов, которая отыскала своего сына в Америке, получила неожиданное продолжение. Напомним, когда Саше было всего три месяца, его дед - отец Татьяны - вызвал опеку. И повод был: Татьяна с Сашей и его старшим братом жила в ужасных условиях, частенько не было еды, уголь она воровала в котельных... Потом Татьяна запила, а Сашу отдали на усыновление иностранной паре.

Взяться за себя сибирячке помогли новые отношения: Татьяна встретила мужчину, с которым живет до сих пор, родила ему сына. А теперь благодаря частному детективу отыскала в Америке Сашу: оказалось, что он всегда думал, что родная мама мертва - так было записано у него в документах. С Татьяной они еше не встретились: парень пока не готов с ней общаться, заблокировал ее в соцсетях.

Самой же сибирячке пока приходится снова объясняться с опекой: чиновники неожиданно нагрянули к ней в дом (третий сын женщины еще несовершеннолетний, ему 16 лет - прим.авт.)

- Они спросили, пью ли я, а я никакого повода не давала: никаких застолий у нас не было, никаких запоев, - уверяет Татьяна. - Кто их мог вызвать - понятия не имею: они не сказали, от кого жалоба поступила.

К слову, у самой Татьяны тоже есть вопросы к опеке: сейчас проводится проверка, чтобы выяснить, кто ее 20 лет назад записал по документам в мертвые.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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