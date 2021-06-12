В Новосибирске столкнулись две иномарки: в больнице женщина и 2-годовалый мальчик

В центре Новосибирска днем 12 июня столкнулись две иномарки. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, вечером 12 июня, столкнулись две иномарки. В больнице оказались женщина и ребенок.

В больнице оказались женщина и ребенок. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

— Сегодня, в 17:16 30-летний водитель автомобиля «Вольво» ехал со стороны Димитровского моста по проспекту Димитрова в сторону вокзальной магистрали. Около дома №2 проспекта Димитрова он столкнулся с автомобилем «Порш Каен», за рулем которого был32-летний водитель, ехавший по улице Ленина со стороны улицы Урицкого с левым поворотом на Димитровский, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

На месте работал экипаж ГИБДД. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В результате ДТП в больницу попала женщина-пассажирка «Порша» и 2-годовалый мальчик, который также ехал в «Порше» в детском кресле позади водителя. В Госавтоинспекции сообщили, что малыш, к счастью, получил незначительные травмы. На месте работал экипаж ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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