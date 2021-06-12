Фото и видео Дня России в Новосибирске 12 июня 2021 года: как сибиряки отметили праздник

Мы собрали в один материал яркие фото и видео Дня России в Новосибирске 12 июня 2021 года. Фото: tereshkova_anna
Мы собрали в один материал яркие фото и видео Дня России в Новосибирске 12 июня 2021 года. Праздник большинство сибиряков решили отмечать на свежем воздухе.
На Михайловской набережной сегодня весь день проходит фестиваль «Россия моя». На нем новосибирцы могли полюбоваться интересными арт-объектами, послушать концерт и даже посмотреть спектакль.
Праздник большинство сибиряков решили отмечать на свежем воздухе. Фото: tereshkova_anna
Побывала на празднике и вице-мэр Новосибирска и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.
Те, кто любит развлекаться активно, могли поучаствовать в молодецких играх народов России и посоревноваться друг с другом в силе и ловкости.
А некоторые сибиряки предпочли провести этот праздник на природе. И лишний раз вспомнить о том, насколько могут быть красивыми родные места.
Новосибирские автомобилисты также решили не оставаться в стороне от праздника и устроили флешмоб на парковке торгового центра «Сибирский Молл». Там из 48 машин сибиряки построили слово «Россия».
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