«Сначала был хлопок»: под Новосибирском вспыхнула машина, припаркованная на обочине дороги

В Бердске загорелся припаркованный на обочине дороги автомобиль. Фото: Кадр из видео
В Бердске загорелся припаркованный на обочине дороги автомобиль. Это засняли на видео очевидцы произошедшего, позже ролик опубликовали в соцсетях.
— На улице Островского произошел хлопок, а затем загорелся автомобиль. Возгорание потушили прибывшие пожарные. К счастью, никто не пострадал, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Ленинском районе Новосибирска вспыхнула припаркованная «Нива Шевроле». Инцидент случился поздно вечером, 30 мая.
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Что стало причиной происшествия, установят специалисты (подробнее).
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