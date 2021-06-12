«Сначала был хлопок»: под Новосибирском вспыхнула машина, припаркованная на обочине дороги

В Бердске загорелся припаркованный на обочине дороги автомобиль. Фото: Кадр из видео

В Бердске загорелся припаркованный на обочине дороги автомобиль. Это засняли на видео очевидцы произошедшего, позже ролик опубликовали в соцсетях.

— На улице Островского произошел хлопок, а затем загорелся автомобиль. Возгорание потушили прибывшие пожарные. К счастью, никто не пострадал, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Ленинском районе Новосибирска вспыхнула припаркованная «Нива Шевроле». Инцидент случился поздно вечером, 30 мая.

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Что стало причиной происшествия, установят специалисты (подробнее).

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