В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 4 человека: что о них известно

В Новосибирской области за сутки выявили еще 108 случаев коронавируса.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Новосибирской области за сутки выявили еще 108 случаев коронавируса. Отметим, что это — максимальное число заразившихся за последние два месяца. Всего в регионе ковид диагностировали у 44 382 человек. С выздоравлением, при этом, с начала пандемии были выписаны уже 40 127 пациентов, 61 из них — за последние сутки.
— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 69 лет, 70 лет, 90 лет и женщина в возрасте 83 года, — сообщает областной оперштаб. — Всего в регионе ковид унес жизни 1 938 человек.
В отделениях реанимации находятся 89 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 12 пациентов.
Напомним, сейчас в Новосибирской области продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. Маски необходимо надевать во всех общественных местах, включая транспорт.
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