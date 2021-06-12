В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 4 человека: что о них известно

В Новосибирской области за сутки выявили еще 108 случаев коронавируса. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области за сутки выявили еще 108 случаев коронавируса. Отметим, что это — максимальное число заразившихся за последние два месяца. Всего в регионе ковид диагностировали у 44 382 человек. С выздоравлением, при этом, с начала пандемии были выписаны уже 40 127 пациентов, 61 из них — за последние сутки.

— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 69 лет, 70 лет, 90 лет и женщина в возрасте 83 года, — сообщает областной оперштаб. — Всего в регионе ковид унес жизни 1 938 человек.

В отделениях реанимации находятся 89 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 12 пациентов.

Напомним, сейчас в Новосибирской области продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. Маски необходимо надевать во всех общественных местах, включая транспорт.

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