Новосибирцы на 48 машинах выстроились в слово «Россия»

Новосибирцы составили слово Россия из 48 автомобилей на парковке у торгового центра «Сибирский Молл».

Новосибирцы составили слово Россия из 48 автомобилей на парковке у торгового центра «Сибирский Молл». Такой флешмоб организовала «Молодежка ОНФ» в рамках ежегодной Всероссийской акции «Флаги России».

— Идея провести такой флешмоб возникла у нас еще в прошлом году, однако реализовать ее не удалось из-за пандемии. Мы хотели бы показать, что у нас сильное и сплоченное автомобильное сообщество. И мы занимаемся не только непосредственно автоспортом, но и волонтерской деятельностью. Например, в рамках акции #МыВместе наши ребята на своих личных автомобилях помогали пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям развозить лекарства и продукты, отвозить в больницы, помогали врачам на выездах к пациентам. В этом году мы все же решили воплотит нашу задумку в жизнь, и предложили автоклубам города ее поддержать. И, как видите, все удалось, — рассказала КП-Новосибирск координатор команды «Молодежка ОНФ» по Новосибирской области Илона Грязнова.

Заявку на участие в акции онлайн подали более 80 автомобилистов, однако непосредственно прямо перед ТЦ собрались сегодня 48 машин.

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