В авиакомпании рассказали подробности инцидента с самолетом, сбившим мачту освещения в новосибирском аэропорту

В авиакомпании рассказали подробности инцидента в аэропорту «Толмачево» где самолет сбил крылом мачту освещения. Фото: Кадр из видео

В авиакомпании рассказали подробности инцидента в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске, где самолет, собиравшийся лететь в Москву, сбил крылом мачту освещения.

— В аэропорту «Толмачево» ведутся строительные работы, в связи с чем на перроне был перенесен маршрут руления и нанесена новая временная разметка желтого цвета. Старая разметка закрашена серой краской, которая блестит на солнце и хорошо просматривается на фоне бетонного перрона. Командир воздушного судна рейса 2514 Новосибирск-Москва при рулении на предварительный старт принял старую разметку за новую. Борт задел крылом стойку временного освещения. Предкрылок левого полукрыла получил в результате небольшую вмятину, — пояснили КП-Новосибирск в авиакомпании «S7».

После инцидента самолет пришлось вернуть на стоянку, всем пассажирам предоставили резервный борт с новым экипажем. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

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